Meurtre de Mirza, à Frameries: «C’est le fade Mahy qui a tiré»

Votre journal vous emmène à Frameries, le 3 octobre 1893. Un coup de feu vient d’être tiré à Eugies, sur la route de Mons. Une mère de famille a été touchée au niveau du sein gauche. Avant de mourir, elle donne le nom de son assassin…

Nous sommes le 3 octobre 1893, il est environ 20h30. Oscar Brohez et son épouse viennent de recevoir la visite d’un voisin, Désiré Lermusiaux. Le couple et ses enfants vivent depuis peu dans un quartier ouvrier, éclairé par des réverbères à gaz. Ils ont quitté La Bouverie car ils ne s’y sentaient plus en sécurité.