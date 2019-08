Police de Mons: plus de 2.500 P.-V. dressés cet été

L’été a été chargé pour les policiers, notamment ceux de la zone de police de Mons-Quévy. Ils tirent un bilan chiffré de ces derniers mois: 2.592 P.-V. dressés, 268 arrestations administratives et 149 arrestations judiciaires.

« Nos équipes PUMAS n’ont pas non plus chômé. Avec en moyenne 200 véhicules et 700 personnes contrôlées par mois, les patrouilles PUMAS sillonnent les quartiers sensibles du centre-ville, souligne la police de Mons-Quévy dans un communiqué.