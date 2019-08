Saint-Ghislain: accusé d’escroqueries, le géomètre a disparu!

Un géomètre de Saint-Ghislain mis en cause par ses clients, dont Patrick, pour escroqueries. - E.G.

Un géomètre basé à Saint-Ghislain est accusé d’escroqueries par plusieurs clients. Il a disparu du jour au lendemain, et n’a jamais terminé ce pourquoi il était payé. Nous avons déjà eu contact avec trois victimes. Parmi elles: Patrick, 42 ans. Il a perdu entre 3.500 et 4.000 euros après avoir fait appel à ses services pour un bornage, mesurer les lieux et recevoir un historique de la maison, suite à un conflit de voisinage. «Nous lui avons fait confiance, il était assermenté», témoigne la victime.