Changement de vie à Jurbise: de la souris au mouton (vidéo)

Depuis un an, Caroline Lemahieu collecte la laine des moutons de la région qu’elle transforme ensuite en tapis. Il y a un peu plus d’un an, la Jurbisienne était pourtant encore informaticienne mais elle a complètement changé de vie.

Changer de vie : ils sont nombreux à y songer mais peu de personnes franchissent le pas. Caroline Lemahieu, par contre, a osé tout quitter pour se lancer dans un nouveau projet. « J’ai travaillé comme informaticienne pendant 15 ans dans une firme d’assurance à Bruxelles », raconte la Jurbisienne, âgée de 42 ans.