Mons: sept éoliennes en projet à Harmignies

Un nouveau parc d’éoliennes va-t-il voir le jour dans la région? Un nouveau projet a en tout cas été lancé. Il est mené par l’entreprise WindVision, qui exploite notamment le parc d’Estinnes, composé de 11 éoliennes. Cette société prévoit d’introduire une demande de permis unique relative à l’implantation d’un nouveau parc de sept éoliennes d’une puissance totale maximale de 42 MW.

Les éoliennes, les aires de montages, les chemins d’accès, les câbles électriques et la cabine de tête seraient situés sur les communes de Mons et d’Estinnes. Les villages concernés sont Harmignies, Villers-Saint-Ghislain et Vellereille-le-Sec.