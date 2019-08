Jurbise: il provoque un accident et est fauché par une voiture

Au sud du sillon Sambre et Meuse : Partiellement à parfois très nuageux avec risque croissant de quelques averses locales. Dans l'ouest du pays : Temps généralement sec avec graduellement davantage d'éclaircies à partir de l'ouest. Dans la région côtière : Alternance d'éclaircies et de périodes nuageuses. D'abord temporairement encore risque d'une ondée locale. Dans le courant de l'après-midi, temps devenant ensoleillé. Dans le centre du pays : D'abord des périodes nuageuses avec encore risque de quelques ondées locales. Ensuite, nébulosité graduellement plus variable avec parfois de larges éclaircies à partir de l'ouest.

12h 20°C 15 km/h 14h 22°C 15 km/h 16h 22°C 15 km/h 18h 22°C 11 km/h 20h 19°C 6 km/h 22h 17°C 10 km/h