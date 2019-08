Dans l'ouest du pays : Temps généralement sec avec graduellement davantage d'éclaircies à partir de l'ouest. Dans la région côtière : Alternance d'éclaircies et de périodes nuageuses. Temporairement risque d'une ondée locale. Dans le centre du pays : Encore assez bien de champs nuageux mais parfois aussi quelques éclaircies. Temps généralement sec (à quelques ondées locales près). En Ardenne : Encore assez bien de champs nuageux et risque croissant de quelques averses locales. En Lorraine belge : Alternance de passages nuageux et d'éclaircies parfois larges.

11h 20°C 14 km/h 13h 22°C 13 km/h 15h 23°C 13 km/h 17h 24°C 11 km/h 19h 23°C 6 km/h 21h 18°C 7 km/h