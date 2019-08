Frigo Clarebout à Frameries : l’enquête publique est relancée

Les anti-Clarebout à Frameries ne sont décidément jamais au bout de leur surprise. Un avis d’enquête publique vient d’être affiché au Vieux Chemin de Binche, non loin du site qui abrite la société spécialisée dans les pommes de terre. Il concerne une demande de permis pour la construction d’un congélateur géant capable de contenir 30.000 palettes de produits finis congelés. Or, ce congélateur est déjà construit et même exploité par la société Clarebout! Mais la bataille juridique se poursuit et la société flamande tente d’assurer ses arrières…

Énième rebondissement dans la saga Clarebout à Frameries. Pour rappel, nous vous annoncions vendredi que la société flamande spécialisée dans les pommes de terre avait commencé à exploiter son congélateur géant, construit sur le site Donaire. Et ce, malgré l’arrêté pris par le ministre wallon de l’environnement Carlo Di Antonio pour recaler ce permis, au moment du chantier.