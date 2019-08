Découverte macabre à Hornu: un légiste devra répertorier les os

Ce sont des ossements humains qui ont été découverts lundi, au terril d’Hornu. Les analyses sont en cours, indique le parquet de Mons. La disparition de Jordan Dewilde, qui ne s’est plus manifesté depuis le mardi 9 octobre 2018, pourrait bien être liée à cette découverte macabre. Il faudra attendre les tests ADN pour confirmer cette thèse.

Des fouilles ont été menées lundi et mardi, au terril d’Hornu, après qu’un médecin a découvert des ossements humains, parmi lesquels on retrouve un bassin et une partie de colonne vertébrale. Le dossier, dont la police boraine s’occupait, a été repris par la police judiciaire fédérale.