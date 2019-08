Mons: un char posé sur l’esplanade du boulevard Dolez (vidéo)

Un char a été posé ce mercredi matin au boulevard Dolez, devant le Mons Memorial Museum, à l’ancienne Machine-à-eau.

Un char nommé « In the moon » a été posé à l’aide d’une grue ce mercredi matin sur l’esplanade devant le Mons Memorial Museum, situé sur le boulevard Dolez à Mons, en l’honneur des hommes de la 3e division blindée tués à Mons en 1944. La Ville de Mons a fait poser un socle pour l’accueillir de manière permanente. Cela fait plus de 30 ans que Mons attend ce monument.