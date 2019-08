Ça pue encore à Wasmuël et Quaregnon-Rivage

Les narines des Quaregnonnais ont été tranquilles pendant plusieurs mois. Mais voilà que les mauvaises odeurs reviennent! Signalées surtout dans les environs de la station d’épuration de Wasmuël, elles trouveraient cependant leur origine ailleurs: dans les champs.

Les habitants de Wasmuël, Quaregnon-Rivage et parfois même au-delà, ont connu un printemps et un été 2018 pénibles à cause des odeurs pestilentielles émanant de la station d’épuration de Wasmuël ou de ses alentours (lire ci-contre). Sensibilisés à ce problème par de longs mois de graves désagréments l’année dernière, ils y restent très attentifs...