Dour: mariés à bord d’un bus à impériale anglais

Ce samedi 24 août, Baptiste 33 ans et Anaïs 23 ans se sont dit oui à Dour. Un moment de pur bonheur qu’ils ont agrémenté d’une note très british et originale. Un bus anglais à double étage leur a servi de moyen de transport durant la journée. Et l’idée n’a pas manqué de faire le buzz sur la toile!

Baptiste 33 ans et Anaïs 23 ans sont en couple depuis 2 ans maintenant. Les Dourois ont choisi de célébrer leur mariage ce samedi 24 août dans leur commune et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont fait sensation !