Basket: une série de P1 dames aux nombreux derbies palpitants

Les derbies seront nombreux en P1 dames cette saison, ce qui ne veut pas dire qu’ils seront équilibrés. Entre les équipes de Mons et Mouscron qui descendent de régionale, les éternels outsiders colfontainois et templeuvois ainsi que les promus stambrugeois, péruwelziens et estaimpuisiens, la série devrait être hétérogène.