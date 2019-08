Quaregnon: leur histoire d’amour a débuté à l’âge de 20 ans

Michele Taccogna et Leonarda Novielli se sont mariés à Quaregnon le 2 août 1969.

De leur union sont nés Rocco, Anna et Mario. Ils sont les heureux grands-parents de huit petits-enfants (bientôt neuf). Nos jubilaires sont également les arrière-grands-parents d’Inaya et Ilyes. La belle histoire d’amour entre Michele et Leonarda a débuté à l’âge de 20 ans.