Dante Brogno, T1 du RFB: « Se concentrer sur Givry avant Bruges»

Ce mercredi (20h30), les Francs Borains reçoivent Givry en ouverture de leur championnat.

La course au titre est lancée en D2 amateurs. Pour les Francs Borians, la rentrée se fait un peu plus tard que d’habitude, après que la rencontre ait été reportée à cause du match de Coupe face à Torhout dimanche. Si l’on a beaucoup parlé de Bruges ces dernières heures au RFB, l’équipe connaît ses priorités, à savoir Givry ce mercredi soir.