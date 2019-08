Mons : le Dr Bouillon contre Me Bouchez en justice

Le docteur Bouillon et sa compagne Elisabeth Befumo sont en conflit avec deux sans-abris qu’ils hébergent à Ghlin. L’affaire est entre les mains du juge de paix mais ironie du sort: la partie adverse est représentée par…. son pire ennemi politique et ancien chef de file pour Mons en Mieux, maître Georges-Louis Bouchez!

Ce lundi matin, le docteur David Bouillon a été victime d’un accident de la route. Un accident qu’il met sur le dos d’une fatigue mentale bien pesante. Et pour cause : depuis quelques mois, le docteur et sa compagne Elisabeth Befumo sont en guerre face à ce qu’ils considèrent comme deux sans-abri squatteurs.