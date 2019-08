Agression à Mons: Hicham, 41 ans, a été tailladé à coups de chope

Hicham était assis à une table de la Grand-place, à Mons, quand il a été victime d’une agression, le samedi 20 juillet. Attirés par un vif échange entre un commerçant et deux individus, son frère et lui ont voulu porter secours au responsable du night-shop. C’est ainsi, en voulant aider son prochain, qu’Hicham a été victime d’une agression. Un des deux hommes a brisé un verre de bière sur sa tête et l’a blessé grièvement au niveau du crâne et du cou. La version d’en face est tout autre: «L’homme qui a reçu un verre a frappé l’enfant de 14 ans. Il a aussi donné un coup de poing au père.»

Hicham, 41 ans, garde un souvenir douloureux de son agression. Sérieusement blessé à la tête et au cou, le quadragénaire a été transporté à l’hôpital Ambroise Paré, où il a passé plusieurs examens avant que ses plaies ne soient suturées. « Cela a duré plus de deux heures. Il y a au moins une cinquantaine de points de suture et d’agrafes », explique Hicham.