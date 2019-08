Hainaut: les buteurs dégainent d’entrée de jeu (+classements)

Les attaquants n’ont pas attendu longtemps avant de marquer les esprits. Djemel Benbouali, dont l’arrivée a fait beaucoup de bruit à Chièvres, a déjà été décisif dans le choc contre Espanola. Maxime Harnould, avec ses cinq buts, a été l’homme du match lors de l’excellent départ de Flénu en P2B. La performance la plus remarquable reste celle de Steven Buet, l’attaquant de Baudour, qui a dégoûté les défenseurs de l’AS Ghlin B en plantant huit des douze buts de ses couleurs.

L’équipe A de Baudour a bel et bien entamé son championnat en P4D. A la base, les Jaune et Noir étaient versés dans la série C, mais ils ont choisi de « switcher » leurs deux groupes en dernière minute.