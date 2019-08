Accident sur l’axiale boraine: il perd le contrôle de sa moto!

Ce dimanche soir, un motard a perdu le contrôle de son véhicule sur l’axiale boraine et a atterri dans des buissons avec son passager.

Le motard venait de Colfontaine et se dirigeait vers Cuesmes au moment des faits. Il a perdu le contrôle de son véhicule dimanche soir, vers 20h15, à l’intersection de la rue des Vaches et de la chaussée de l’Espérance. Le conducteur était accompagné d’un passager, et ils ont atterri tous les deux dans des buissons.