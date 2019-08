Basket: Didier Noël, nouveau président du BCO Saint-Ghislain

Le BCO Saint-Ghislain est l’un des clubs les plus discrets de la région. Son changement de président est même passé totalement inaperçu. «J’ai accepté la proposition du comité fin juin», sourit Didier Noël. «Même si je me suis personnellement documenté pour exercer cette nouvelle fonction du mieux possible, ce n’est vraiment qu’au début de ce mois que j’ai commencé à l’exercer.»

Depuis le départ d’André Dupont, figure marquante du BCO pendant de nombreuses années, il y a un an et demi, Saint-Ghislain semble ne plus trouver ses marques. « Plusieurs membres du comité sont partis et il ne restait plus que Guillaume Gallez et André Gautier au sein du comité, auxquels se sont ajoutés Christophe Blondiau et moi-même », confie Didier Noël, le nouveau président.