Hautrage: réunion publique sur une usine de «déchets dangereux»

Les entreprises De Kegel et Oilco ont une usine commune rue de la Croisette 11/1 à Hautrage, pour nettoyer les eaux usées polluées aux hydrocarbures. Elles doivent renouveler leur permis d’urbanisme et d’environnement qui arrive bientôt à échéance. Pour ce faire, elles organisent une réunion publique pour les Saint-Ghislainois en vue d’une étude d’incidences.

Dans l’avis de publication légale, on peut lire que ce sont deux centres de « regroupement et de prétraitement de déchets dangereux et non dangereux. » Il s’agit en fait d’une usine de traitement des eaux polluées par des hydrocarbures, c’est-à-dire par des combustibles.