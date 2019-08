Couac sur le chantier de l’E19: les délais devront être respectés

Dans notre édition de ce samedi, nous vous révélions les manquements constatés sur l’important chantier de réhabilitation de l’autoroute E19/E42, chantier qui vise à reconstruire complètement les voiries entre Obourg et Jemappes. Fin de semaine dernière, des tests ont été effectués sur le béton installé par une entreprise de travaux publics. Sur un tronçon à hauteur du Grand Large, «d’un peu plus d’un kilomètre» (d’après le SPW) et de «quelques centaines de mètres» (selon la Sofico), il s’est avéré que l’épaisseur du béton n’était pas conforme aux exigences de la Région wallonne.

Le cahier des charges imposait en effet une épaisseur de 25 cm de béton. Or, d’après la porte-parole de la Sofico Héloïse Winandy, qui s’exprime ce lundi, l’épaisseur constatée est de 24 centimètres : « Des contrôles ont été effectués avec des représentants de l’administration et de l’entreprise de chantier. Des échantillons ont été prélevés.