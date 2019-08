Cyclisme: Ugo D’Angelo sort du bois au National espoirs

Ugo D’Angelo a signé une très belle performance au récent championnat de Belgique des espoirs (- 23 ans) où il s’est classé 15e.

Le jeune universitaire quaregnonnais espère que sa prestation lui ouvrira des portes car il a de l’étoffe. En tant qu’étudiant, en tant que cycliste. Le jeune espoir combine les deux carrières, le mieux possible. Il n’est en effet pas évident de cumuler études et cyclisme à haut niveau. « J’essaie de faire les deux le mieux possible », explique Ugo D’Angelo.