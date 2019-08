Jogging: à 13 ans, Lili Flament remporte l’ErbiRun Tee (photos)

La sixième édition de l’ErbiRun Tee et ses deux distances, 5km et 11km, ont à nouveau séduit les joggeurs de la région. Ils étaient plus de 330 sur la ligne de départ ce dimanche. La jeunesse s’y est illustrée puisque la première femme, Lili Flament, n’est âgée que de 13 ans!

Ce dimanche les joggeurs se sont donné rendez-vous à Erbisoeuil où plus de 330 coureurs ont foulé les pris part aux 5 et 10km de l’ErbiRun Tee. Cette année encore, ils ont eu l’occasion de traverser les greens du golf, la Chapelle Notre Dame du Moulineau et le bois de Ghlin.