L’Espace Rencontre à Mons renoue les liens parent - enfant rompus

Ouvrir la porte blanche du numéro 68 de l’avenue Maistriau, c’est entrer dans un espace qui a connu en 21 ans d’existence des milliers d’histoires, chacune différente à sa manière. A l’Espace Rencontre, parents et enfants tentent de renouer des liens qui ont été rompus...

L’Espace Rencontre est une ASBL qui organise les visites entre les enfants et les parents qui ne se voient plus après une séparation. Suite à une décision du juge ou même par choix à l’amiable des parents, l’enfant a la possibilité de voir son parent dans un espace encadré et neutre.