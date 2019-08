Mons-Jurbise : un drone survole les jardins (vidéo)

Un drone sème la panique dans les rues de Maisières et Jurbise. Marie, de Maisières, n’ose même plus se mettre en maillot dans son jardin. La dernière fois qu’elle l’a aperçu, cela remonte à mercredi dernier. «Ma voisine m’a dit qu’elle en avait assez! Elle le voit tous les jours», témoigne la riveraine. Même son de cloche du côté de Masnuy-Saint-Jean et de Masnuy-Saint-Pierre.

Des habitants de Mons et de Jurbise partagent un sentiment de ras-le-bol. Ils voient circuler un drone au-dessus de leur propriété, et veulent que cela cesse.