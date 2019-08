Hippisme: plus de 600 cavaliers au Louchier, à Baudour

Ce week-end avait lieu l’un des plus gros événements hippiques de l’année dans la région.

En huit jours, plus de 600 cavaliers et chevaux ont foulé les superbes pistes du manège Le Louchier à Baudour. « Le week-end dernier, nous organisions un concours de dressage avec près de 150 partants », explique Thomas Dupont, l’un des responsables. « Ces samedi et dimanche pour notre concours d’obstacles, ils étaient 267 samedi et 233 dimanche !