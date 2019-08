Trolls X’Trem Run: reportage, photos et vidéos à Stambruges!

L’incontournable course d’obstacles belge, la Trolls Xtrem Run, s’est tenue ce samedi à Stambruges. À l’image des éditions précédentes, l’événement a remporté un franc succès. 3500 participants ont fait le déplacement pour ramper, courir, sauter, grimper et plonger dans la boue, la terre, l’eau ou encore la mousse. La Trolls X’trem Run: 16 kilomètres d’un parcours parsemé de 40 obstacles plus fous les uns que les autres, de l’ambiance, de l’entraide et de la bonne humeur.

La Trolls X’trem Run a, une fois de plus, fait carton plein. Comme chaque année, les 3500 places disponibles pour l’événement sont parties en un temps record. Un enthousiasme qui pousse année après année les organisateurs à se renouveler. Pour cette huitième édition, de nouveaux obstacles ont donc investi les lieux et le parcours a légèrement changé. Un enthousiasme qui pousse année après année les organisateurs à se renouveler. Pour cette huitième édition, de nouveaux obstacles ont donc investi les lieux et le parcours a légèrement changé.