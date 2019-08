Mons: les clefs de la Jaguar étaient dans le sac à main volé

Six ans ferme: c’est la peine unique qui a été infligée par le tribunal de Mons à Clément, un récidiviste de 35 ans. Le tribunal l’a reconnu coupable de deux vols avec violences, un vol de voiture Jaguar et recel de sac à main, le tout commis à Mons. Me Jean-Benoît Ronveau a tenté, en vain, de susciter pour lui la clémence du tribunal.

Si le tribunal s’est montré sévère envers Clément, sa co-prévenue par contre, « Annick » (prénom d’emprunt) défendue par Me Valentine Liénard, bénéficie de la clémence de la justice : elle écope d’une peine de 150 heures de travail, pour avoir volé un sac à main dans un café du quartier de la gare de Mons et avoir ensuite volé la Jaguar dont les clefs étaient dans le sac.