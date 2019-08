P4: tout savoir sur les séries et les équipes A de Mons-Borinage

Le championnat commence ce week-end à tous les échelons.. Y aura-t-il encore des switches entre les noyaux A et B? Suspense de ce côté. En attendant, nous vous présentons tous les noyaux A de la P4, région Mons-Borinage, à savoir les séries C, D et E.

P4C : Pommerœul et son gros noyau partent favoris