D3 amateurs: l’USGTH se lance à l’assaut de la Nationale

Et le calendrier ne lui réserve aucun cadeau!

L’USGTH va entrer dans le vif du sujet dès ses premières semaines en D3 amateurs. « Le CS Brainois, ce dimanche, puis le Stade Brainois et Quévy-Mons : ce sera costaud tout de suite », commente Jérémy Jean-Philippe, le capitaine saint-ghislainois. « Et ce n’est peut-être pas plus mal.