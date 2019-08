Rugby: le Montois Bertrand Billi et ses U18 ont mûri à l’Euro

Bertrand Billi et ses U18 avaient un rendez-vous important le week-end dernier à Gdansk, en Pologne: l’Euro.

Un Euro qu’ils ont quitté avec une sacrée dose d’expérience en plus. « On avait deux objectifs », lance le coach montois . « Un premier, sportif, qui était de terminer dans le Top 8. Et un second, qui concernait la manière. On a eu des briefings avec les joueurs et ils savaient exactement ce qu’on attendait d’eux.