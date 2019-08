Hainaut: deviens animateur/rice de centres de vacances

Par Com.

Écoles cadres. - Com.

Dans ses écoles des cadres de Charleroi, La Louvière, Saint-Ghislain et Tournai, le Secteur Éducation permanente et Jeunesse de la Province de Hainaut organise des stages d’intégration (dès 15 ans), des formations d’animateurs/rices de centres de vacances (dès 16 ans) et des modules de perfectionnement (pour animateurs/rices brevetés/es).