Clarebout à Frameries: «Oui, nous exploitons le congélateur»

Le congélateur industriel de Clarebout Potatoes à Frameries est en marche! Depuis quelques jours, les riverains anti-Clarebout constatent des allées et venues de camions frigos autour du congélateur de la société Clarebout, situé à Frameries. Or, selon eux, l’entreprise flamande spécialisée dans les pommes de terre n’a pas le droit d’exploiter le congélateur. De son côté, la société Clarebout n’est pas du même avis. Et admet sans détour que son congélateur industriel est désormais en fonction!

« Nous sommes opérationnels, c’est donc normal que les riverains aperçoivent des camions », indique Jan Poté, porte-parole de Clarebout Potatoes. « Le tribunal de première instance a déclaré lors de son jugement que l’arrêté pris par Carlo Di Antonio pour recaler le permis était illégal car trop tardif.