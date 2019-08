Tertre: les habitants de la rue Defuisseaux sont à bout (vidéo)

Plusieurs habitants de la rue Defuisseaux à Tertre se sont rassemblés ce vendredi matin. Ces hommes et femmes sont à bout. Depuis mars et la fermeture du pont de la darse à Hautrage, tout le charroi de voitures et camions est dévié vers leur rue ainsi que vers la route de Chièvres, la rue de Tournai et la rue de Tertre. Une zone 30 a été installée afin de réduire les désagréments pour les riverains qui avaient lancé une pétition. Mais selon eux, cette zone 30 est loin d’être suffisante. Ils ont listé toutes les nuisances auxquelles ils font face depuis des mois.