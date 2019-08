Basket: près de trente stagiaires à la JS Cuesmes, de 6 à 19 ans

Conditionnement physique, fondamentaux, relations entre postes, dépassement de soi: les tâches effectuées par la petite trentaine de stagiaires de la JS Cuesmes sont nombreuses cette semaine.

« Nous travaillons sur trois terrains », explique Vincent Votion, responsable du stage en compagnie de Patrice Leblond. « Le premier est occupé par les petits, qui travaillent essentiellement leur psychomotricité et les fondamentaux du basket et les deux autres par les joueurs de plus de 12 ans.