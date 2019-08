Crash de mobil-home à Mons: un enfant dans un état critique

Un spectaculaire accident a fait quatre blessés graves, ce jeudi en début de matinée. Vers 10h30, une collision est survenue entre un poids lourd et un mobil-home transportant une famille. Si le chauffeur du camion n’a été que légèrement atteint, un couple de Nimy et leurs enfants ont été grièvement blessés. Dans un état critique, l’un des enfants a dû être transporté d’urgence à l’hôpital Jolimont de La Louvière.

C’est à la rue de la Lanterne à Nimy, non loin des magasins Hubo et Colruyt, que cet accident impressionnant est survenu, ce jeudi matin. Selon les premiers constats, une manœuvre serait à l’origine de ce crash. Ce qui est certain, c’est que l’impact a été violent. Percuté par le camion, le mobil-home s’est retrouvé couché sur le flanc.