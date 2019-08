Un Dourois en observateur au Pukkelpop: Carlo Di Antonio

Ce week-end a eu lieu la 35ème édition du festival Pukkelpop sur la plaine du Kiewit à Hasselt, un festival très prisé car sold out avec 66.000 personnes chaque jour. Un festival dont l’image a été écornée par une poignée d’activistes extrémistes flamingants venus chahuter avec 500 drapeaux rappelant les heures sombres de la seconde guerre mondiale… Mais cela n’a pas empêché la bonne humeur d’être présente durant quatre jours et pour le public d’apprécier plus de deux cents groupes sur les huit scènes, dont un tiers de belges, dans de très nombreux styles musicaux allant du hip hop au punk en passant par la pop, le métal, le drum and bass, l’indie, le jazz…

Parmi les festivaliers, pas mal de citoyens de Mons-Borinage venus se rincer les yeux et les oreilles, dont Carlo Di Antonio, fondateur, du Dour Festival. Nous avons pu le rencontrer le dimanche après le concert historique (devant 47.000 personnes !) du phénomène actuel qu’est Billie Eilish.