Jogging: des courses de tracteurs tondeuses avant l’ErbiRun Tee

C’est une première pour la ducasse d’Erbisœul.

Ce samedi après-midi, des tracteurs tondeuses se lanceront dans les prairies du village d’Erbisœul lors de sept courses différentes. Pour cette sixième édition de l’ErbiRun Tee, Frédéric Devlieger souhaitait apporter du nouveau : « C’est une course atypique et on a l’espoir que ça intrigue les gens de la région.