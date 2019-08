C’est dans un magnifique village des Abruzzes (Italie) qu’ils se sont mariés le 26 juillet 1969, à San Buono où nos jubilaires sont tous deux nés.

Lui, le 28 octobre 1949 et elle le 27 janvier 1952.

Pomilio Ermindo (alias Rymond) et Barattucci Maria Antoinietta ont depuis parcouru un long chemin ensemble. De leur amour est né leur fils unique Nicola qui, marié lui-même avec Tina Tumia, leur a offert trois petits-enfants : Rafael et les jumeaux Yanis et Yoan.