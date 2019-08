Crash à Nimy: un couple et leurs enfants gravement blessés

Par Photos et vidéo Eric Ghislain

Spectaculaire accident à la rue Fernand Bouteillier, ce jeudi en milieu de matinée. Vers 10h30, une collision est survenue entre un camion et un mobil-home. Cinq personnes ont été blessées dans cet accident. Le conducteur du camion n’a a priori été que légèrement atteint. En revanche, les quatre personnes qui se trouvaient dans le mobil-home, un couple Nimysien et leurs deux enfants, ont été plus gravement blessés.