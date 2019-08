Quiévrain: leur rue est en travaux depuis près de deux ans

Les habitants de la rue de Château d’Eau à Quiévrain sont à bout. Il y a de quoi. Leur rue est en chantier depuis plus d’un an et demi et les travaux ne sont pas près d’être finis. Nuage de poussière, débris dans la façade, égouts bouchés… Les riverains font face à ces inconvénients quotidiennement. La commune en est consciente mais elle ne peut intervenir.

« Ces travaux ont été initiés par la société wallonne des eaux », explique la bourgmestre de Quiévrain Véronique Damée, qui suit attentivement le dossier. « Le but est de relier le réseau de distribution d’eau de la commune au nouveau château d’eau qui se trouve dans les champs.