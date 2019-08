P2A: tous les clubs, les noyaux et les pronos en un coup d’œil

Même si des formations se trouvent naturellement au-dessus de la mêlée comme Ere, Templeuve et Biévène notamment, bien malin celui qui peut désigner le futur champion. La course au maintien s’annonce également serrée. Il n’y a plus de formation pointée du doigt, comme ce fut le cas pour la Montkainoise la saison passée, ou Herseaux un an plus tôt. Quant à Frameries et Lens, ils se retrouvent en «exilés» dans cette série, mais ils sont bien décidés à s’illustrer.

Comme de coutume, la P2A suscite un certain engouement au vu des mouvements réalisés depuis l’inter-saison. Cinquième la saison passée, Templeuve séduit pas mal d’observateurs. Il faut dire que le groupe de Jean-Dominique Vessié s’est renforcé sur le plan offensif, avec les arrivées de Jeffrey Delberghe et de Jonathan Leva notamment, tous les deux en provenance d’Estaimbourg.