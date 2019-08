La comptable du Port autonome du Centre et de l’Ouest licenciée

«Faute grave.» C’est ainsi que le Service Public de Wallonie a motivé le licenciement de D.H., la comptable, trésorière et secrétaire de direction du Port Autonome du Centre et de l’Ouest (PACO), ce lundi. Une mise à l’écart qui correspond à la découverte, dans les comptes de 2017 et 2018, de la société louviéroise, de «détournements», lors d’un audit mené par la Cour des comptes

« Le cabinet du ministre wallon des Transports, Carlo Di Antonio (cdH), a reçu mercredi une information de la Cour des comptes, lui signalant qu’elle avait informé le PACO d’un souci en matière de comptabilité », a indiqué le cabinet.