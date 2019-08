D2: Stefano Delogu, le pari des Francs Borains

En l’espace de quelques jours et d’un match amical, Stefano Delogu est parvenu à gagner la confiance du staff et de l’équipe dirigeante des Francs Borains. Après tout, sa dizaine d’apparitions sur le banc du noyau pro du Standard n’est pas anodine, mais le gaucher n’a pas suivi de préparation et aura besoin de temps.

Sereins et conscients que leur noyau tenait parfaitement la route, les Francs Borains sont tout de même restés attentifs à une éventuelle opportunité qu’offrent parfois les derniers jours d’un mercato estival. Et celle-ci est arrivée. Mis à l’essai, notamment lors du match amical face à l’USGTH, Stefano Delogu a séduit, convaincu, même s’il n’est pas prêt sur le plan physique.