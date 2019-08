Hornu: Micheline, 54 ans, fabrique ses propres panneaux (vidéos)

Un sentiment d’insécurité règne rue de Binche, à Hornu. Des riverains dénoncent la vitesse excessive des automobilistes. Micheline, scandalisée par toutes ces infractions routières, n’a pas hésité à réaliser ses propres panneaux: «S’il te plaît, pense à moi.» L’Hornutoise rappelle ainsi la limitation de vitesse.

Micheline Carlier a peur de sortir de sa maison. Et pour cause, la conduite des automobilistes l’effraie. « Les conducteurs ne respectent pas la limitation de vitesse qui est de 50km/h. Les automobilistes roulent à 80, 90, 100, 110… Nous n’osons même plus traverser avec nos enfants.