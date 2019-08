En octobre, c’est la fête à la cimenterie d’Harmignies ! (vidéo)

Le village d’Harmignies pourrait bien devenir the place to be. Le 11 octobre prochain, une fête battra son plein sur une partie du site de la cimenterie, dépollué. Près de 1.200 personnes sont attendues. Le comité des fêtes d’Harmignies organise pour la première fois cette «urbex party». «Nous aurons accès aux anciennes toilettes du site», souligne Pierre-Olivier Robert, du comité. Une seule scène sera installée et un collectif montois de DJ sera aux commandes.

C’est le comité des fêtes d’Harmignies qui est derrière cette « urbex party », prévue le 11 octobre prochain. Urbex, pour « exploration urbaine », car la cimenterie est un endroit habituellement non ouvert au public. Pierre-Olivier Robert a rejoint le comité en septembre dernier. « Le comité des fêtes d’Harmignies, c’est 28.000 euros pour le Télévie tous les ans.