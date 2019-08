Tennis de table: finances dans le rouge à Maisières (+les séries)

Dans deux semaines, la saison reprendra pour les pongistes de la région. Le comité provincial du Hainaut a, entre-temps, dévoilé l’ensemble des séries provinciales pour l’année à venir. Les clubs sont donc en pleine préparation. C’est le cas de Maisières, champion en P1 et qui découvrira la Nationale.

