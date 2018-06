Course cycliste à Colfontaine: la conductrice, Sindia, s’explique

Sindia, la conductrice de la voiture à l’origine du drame, est sous le choc. Riveraine de l’événement, elle explique qu’elle voulait simplement faire demi-tour pour se retrouver dans le bon sens de circulation. «Tout d’un coup, toute une bande à vélo est arrivée très vite alors qu’il n’y avait personne juste avant…» Elle souligne que des cyclistes se sont jetés sur son mari, devant les enfants...

Très émue par les événements, en larmes, Sindia est encore sous le choc quelques heures après le drame. Tout s’est passé en quelques secondes. Âgée de 30 ans, elle était en voiture avec son compagnon et ses trois enfants, âgés de 8 ans, 7 ans et un an et demi.