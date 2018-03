Ce mercredi, la Ville de Mons a annoncé la fermeture du cinéma Plaza Art, suite à un rapport de sécurité alarmant des pompiers. Il sera fermé pour une durée indéterminée. L’administrateur délégué du cinéma, André Ceuterick a réagi: «c’est une catastrophe pour le Plaza et pour la culture à Mons!». Quel avenir pour le Plaza? « Je ne vais pas transiger sur la ligne éditoriale culturelle et artistique du projet. Et pour l’emploi, à brève échéance, je vais tenter de trouver des alternatives...»

La ville de Mons a reçu ce mardi un rapport défavorable des pompiers : « Je l’ai lu et relu toute la nuit. I l